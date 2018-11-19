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高盛資產管理策略顧問方案組國際市場策略團隊主管James Ashley預期，環球多個主要經濟體明年經濟增長將較今年放緩，但仍可保持穩定增幅，故繼續看好多個地區包括美國及中國的股票類別投資。

對於中國市場前景，他預期中國明年經濟增長介乎6%至6.5%，加上估值便宜，現階段股票投資屬吸引，但他強調，隨着環球貨幣政策將由往年的極寛鬆轉為收緊，環球股市明年將更波動。

今年起環球股市包括中國股市均呈波動甚至有不少沽壓，Ashley認為，利率向上將令股市持續波動，但各國央行收緊貨幣政策，反映經濟見增長動力，故建議投資者審慎增加股票投資，其次較吸引的資產類別為企業債，然後才到主權級別的國債。

他又指，高盛預期美國明年會再加息3次，利率向上會令債息曲線傾斜，加上實體經濟保持穩定增長，相信美國金融股會受惠。

至於中國股市，Ashley認為，內地經濟增長動力由過往的出口轉移到內需，利好長遠增長動力；而監管機構在增長與穩定資產市場的平衡上，表現良好，現時值得尋找估值吸引而表現落後的股份。

他補充，人民幣滙價波動或對企業盈利帶來衝擊，但相信中國政府會視外滙儲備規模為最大重點，相信會力保外儲規模在3萬億美元水平，而非大幅動用儲備力挺滙價，故預期人民幣未來會緩慢邁向7算水平。