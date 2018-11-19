中國財經

內地股市個別發展，上證指數重返2700點關口，高收24點，連升3日，續創逾一個月的新高。兩市成交合計縮減至4401億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開2點後窄幅上落，午後升幅不斷擴大，以全日最高位收市，收報2703點，升24點或0.91%，中段一度下跌4點或0.18%，低見2674點，成交1965.53億元。

深成指亦反覆上揚，並以全日最高位收市，收報8108點，升46點或0.58%，曾低見8014點，跌47點或0.59%，成交2435.74億元。

滬深300指數報3294點，漲36點或1.13%；創業板指數報1394點，跌8點或0.63%。

分析師表示，今日大市延續近期小幅上漲格局，但板塊二八分化嚴重，權重股補漲、中小型股則回調。大市已將前期技術性缺口回補，但連續上漲後積累部分獲利盤，短期滬指在2650點上方調整後，有望繼續上攻。

個股方面，樂視網財務總監張巍稱，目前樂視網債務壓力較大，截至9月底面臨的有期債務在80億元左右。消息拖累樂視網(300104.SZ)今日收挫5.83%，報3.39元。

各板塊普遍上揚，水泥股漲逾3%；半新股、房地產股漲逾2%；金融、石油股漲逾1%；電力、化工、煤炭股靠穩；鋼鐵股則偏軟。