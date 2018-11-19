中國財經

上證指數早段靠穩，現升2點，深成指則跌25點。

上證指數現報2681點，升2點或0.1%，最高見2695點，升16點或0.61%，成交909.28億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8036點，跌25點或0.31%，低見8014點，跌47點或0.59%，成交1147.36億元。

滬深300指數報3268點，升11點或0.35%；創業板指數報1385點，挫18點或1.3%。

各板塊普遍走軟，鋼鐵股挫逾1%；有色金屬、化工、煤炭、電力、石油股偏軟；房地產、金融股則漲逾1%；水泥股靠穩。