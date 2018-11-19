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今日 10:27 中國財經

AXA擬斥40億人幣奪回在華獨資經營權

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中國早前宣布進一步加強對外開放金融業後，內地最大的合資財險公司安盛天平，正醞釀重大股權變動，有可能成為安盛集團(AXA)全資持有的獨資企業。

內地媒體《券商中國》報道，內地億萬富翁劉益謙計劃全數沽售所持有的安盛天平財險股權。而持有安盛天平50%股權的最大單一股東安盛集團(AXA)，目前正就股權收購事宜與劉益謙旗下的天茂集團等安盛天平股東進行協商，擬接收後者持有的全部50%股權，並最終實現全資控股安盛天平。

據悉，交易規模或達40億元人民幣，可能成為今年以來外資對內地保險市場的最大股權投資。

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