中國財經

上證指數高開2點後走高。

上證指數開市報2681點，升2點或0.1%；現報2689點，升10點或0.38%。

深成指開市報8050點，跌11點或0.15%；現報8082點，升20點或0.25%。

滬深300指數開市報3258點，升1點或0.03%；現報3271點，升13點或0.41%。

創業板指數開市報1399點，跌4點或0.3%；現報1403點，升不足1點或0.01%。

各板塊個別發展，水泥、房地產、化工、有色金屬股靠穩；鋼鐵、煤炭、金融、石油、電力股偏軟。