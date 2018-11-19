中國財經

中國叉車龍頭企業安徽合力(600761.SH)公布，公司股東香港上海滙豐銀行於本月14日及15日通過集中競價交易方式增持公司187.17萬股，佔其總股本0.253%；本次權益變動後，滙豐銀行持有其3813.68萬股A股股份，佔總股本的5.152%。

該次權益變動為滙豐銀行QFII根據其投資計劃開展的業務，不排除未來12個月內股份權益發生變動的可能。

是次權益變動完成前，安徽叉車集團為安徽合力的控股股東，安徽省國資委為實際控制人；權益變動對上市公司控制權沒有影響。