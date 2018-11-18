中國財經

亞太經合組織領導人非正式會議在巴布亞新幾內亞舉行，國家主席習近平在會議上發言，題為《把握時代機遇、共謀亞太繁榮》。

習近平表示，當今全球發展深層次矛盾突出，保護主義、單邊主義思潮抬頭，多邊貿易體制受到衝擊，世界經濟整體發展環境面臨諸多風險和不確定性。站在歷史前進的十字路口，應該認清世界大勢，把握經濟脈動，明確未來方向，解答時代命題。

習近平又提出四點，第一，堅持推進區域經濟一體化，構建開放型亞太經濟。應該持續推進貿易和投資自由化便利化。通往亞太自由貿易區的路途不會平坦，但要始終朝着這個大方向。應堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，旗幟鮮明抵制保護主義。世界貿易組織正探討新一輪改革，改革的目的應該是讓其更好發揮作用，堅持多邊貿易體制的核心價值和基本原則，而不是推倒重來。

他強調，中國將堅持對外開放基本國策，大幅度放寬市場准入，加大保護知識產權力度，創造更具吸引力的投資和營商環境。

第二，堅持創新驅動，培育增長新動能。應該牢牢把握創新發展時代潮流，全面平衡落實《互聯網和數字經濟路線圖》，釋放數字經濟增長潛能。

第三，堅持完善互聯互通網絡，促進包容聯動發展。應該深入落實互聯互通藍圖，讓聯通的網路覆蓋太平洋沿岸的每一個角落。應以2030年可持續發展議程為引領，採取更多務實舉措，讓發展更加均衡。

第四，堅持深化夥伴關係，攜手應對共同挑戰。亞太各國國情千差萬別，有分歧並不奇怪。關鍵是要堅持共謀發展這個公約數，協商處理分歧，探索解決共同挑戰。應該尊重彼此選擇的發展道路，在開放包容的基礎上交融互鑒，在良性競爭的同時互利合作，共同構建亞太命運共同體。

習近平表示，過去幾十年，中國7億多人口擺脫貧困，將在2020年實現全面脫貧。中國經濟對世界經濟增長的貢獻率一直保持在30%以上。同時正在加快從高速增長轉向高質量發展，中國經濟長期穩定向好的總體勢頭會繼續保持下去。