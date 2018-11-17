訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:02 中國財經

阿里料未來雙11必會破萬億人幣

放大圖片

阿里巴巴首席執行官張勇指出，未來「雙11」必會破萬億元(人民幣‧下同)。

張勇在一個論壇上表示，阿里第一年「雙11」時，連阿里自己人都不知道，直至2012年，銷售破191億元才引起社會關注。

他又稱，現時「雙11」已經成為大家的生活方式。未來，當整個社會商業體充分數碼化後，「雙11」一定會破一萬億元。

天貓「雙11」今年踏入第十周年，成交額(GMV)由2009年僅5200萬元，躍升至今年2135億元，按年增近27%，物流訂單突破10億件，再破紀錄。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。