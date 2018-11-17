中國財經

阿里巴巴首席執行官張勇指出，未來「雙11」必會破萬億元(人民幣‧下同)。

張勇在一個論壇上表示，阿里第一年「雙11」時，連阿里自己人都不知道，直至2012年，銷售破191億元才引起社會關注。

他又稱，現時「雙11」已經成為大家的生活方式。未來，當整個社會商業體充分數碼化後，「雙11」一定會破一萬億元。

天貓「雙11」今年踏入第十周年，成交額(GMV)由2009年僅5200萬元，躍升至今年2135億元，按年增近27%，物流訂單突破10億件，再破紀錄。