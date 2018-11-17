中國財經

北京大學數字金融研究中心主任黃益平表示，中國要真正解決民營企業融資難的問題，首先需要放棄一些行政性的思維，根本性的思路應該是市場化的策略，尤其是利率市場化和市場化的風險定價。

黃益平出席金融科技峰會時指出，監管部門應該積極支持市場化、服務民營企業、風險可控的金融創新，具體來說，短期內可做的包括發牌照，以及解決遠程開戶的問題。

對於個別企業在特定時期，政府可透過財政和政策性金融手段支持，他認為是可以理解的。若它們對增長、穩定都很重要，政府可以做，但這個責任要由政府來承擔。