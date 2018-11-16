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阿里巴巴執行副主席蔡崇信今日獲香港教育大學頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他在推動教育及社會發展的貢獻。

蔡崇信在教大畢業典禮上表示，阿里巴巴是關於一群老師的故事，關於一名老師如何蛻變為企業領袖的故事，關於企業領袖們如何培養出更多領袖的故事，而一名教師所具備的質素，與企業領袖所需要的卓越領導力，其實在本質上有共通之處。

他續稱，大老闆的領導力遠不止於為員工評分排名，正如優秀的教師也是優秀的溝通者。而作為一名企業領袖，如果要領導一家公司，必須與員工清晰地溝通，向員工「傳道」企業的使命、願景、價值觀。一家企業如果沒有領導者指出明確的方向、建立強大的道德準則，就猶如一艘無舵之船，員工沿着不同的方向四散漂移，最終要麼在執行上鎩羽而歸，要麼無法堅守道德標準，抑或是二者兼而有之。

同時，優秀的教師會關心學生的成長，他們願意為此付出時間與精力，幫助學生進步。而在商界，領袖時刻都專注於提升企業人才的能力。那些注重並且投入個人時間培養員工的企業領袖，往往會取得更大成就，因為有一支更為優秀的團隊，企業就能夠發展壯大、更上層樓。

蔡崇信指出，優秀的教師天生謙遜，他們渴望看到學生比自己更加成功，「青出於藍」。而在商界，自知而謙遜的領袖，能夠辨別人才、願意給予年輕聰明人才發光發亮的機會，只有擁有這樣的領袖，一個組織才能夠成長壯大。