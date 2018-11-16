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今日 15:32 中國財經

滬指收逾一個月高 全周漲3.1%

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內地股市個別發展，上證指數延續昨日漲近1.4%，連升兩日，收升10點，收逾一個月高位。市場交投熾熱，兩市成交合計較上日增加近18%至4759億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升3.09%。

上證指數今早輕微高開1點後窄幅上落，其後升幅擴大，最高見2695點，漲27點或1.03%，全日收市報2679點，升10點或0.41%，中段最低見2657點，跌11點或0.42%，成交2049.84億元。

深成指亦反覆走升，收市報8062點，升60點或0.75%，最高見8116點，漲114點或1.43%；最低見7959點，跌42點或0.54%，成交2708.93億元。

滬深300指數報3257點，升15點或0.47%；創業板指數報1403點，跌1點或0.14%。

分析師表示，今日滬指中段略有整理後，再次放量拉升，券商股重拾升勢，5G、軟件、大數據、人工智能等代表新經濟的板塊亦一同走強，中段熱點切換有序，資金面寬鬆預期升溫提振做好情緒。技術上，滬指形成放量突破上升三角形態，後市料續保持升勢。

各板塊普遍上揚，開發區股漲逾6%；房地產股漲逾2%；化工、金融股漲逾1%；水泥、石油、有色金屬、電力、煤炭股亦靠穩；半新股、鋼鐵股則偏軟。

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