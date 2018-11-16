中國財經

A股早段走軟，上證指數跌5點，深成指亦失守8000點關口。

上證指數現報2663點，跌5點或0.19%，最低見2657點，跌11點或0.42%，成交812.04億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7983點，跌18點或0.23%，低見7659點，跌42點或0.54%，成交1126.6億元。

滬深300指數報3230點，跌11點或0.35%；創業板指數報1394點，跌11點或0.79%。

各板塊個別發展，鋼鐵、金融、煤炭、石油股偏軟；房地產股則漲逾1%；化工、有色金屬、電力、水泥股靠穩。