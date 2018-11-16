中國財經

人民銀行副行長范一飛表示，針對支付機構的嚴監管是一以貫之的，是常態化的，而不是運動式的，又指目前支付清算行業還存在幾個問題。

他在論壇上指出，第一，商業銀行對於支付業務認識不深，缺乏憂患意識，在零售競爭中不斷退縮，引領作用不夠。第二，部分市場主體仍然心存僥倖，依舊我行我素，違規收單等行為高調，外包管理不嚴格。第三，有些市場主體在三令五申的情況下，還在為非法活動提供服務。

范一飛強調，從事支付業務不能沒有規矩，需要恪守法律法規。部分機構出現違規行為，其他機構也要對照檢查。