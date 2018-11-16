中國財經

上證指數高開1點後偏軟。

上證指數開市報2669點，升1點或0.06%；現報2666點，跌1點或0.07%。

深成指開市報8003點，升1點或0.02%；現報7989點，跌12點或0.16%。

滬深300指數開市報3242點，升不足1點或0.02%；現報3238點，跌3點或0.12%。

創業板指數開市報1406點，升1點或0.11%；現報1403點，跌1點或0.14%。

各板塊個別發展，鋼鐵、石油、金融、煤炭股偏軟；水泥、房地產、化工、有色金屬、電力股則靠穩。