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卡什卡利堅持聯儲局不應加息

明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)堅持，美國聯儲局應該不加息，直至更多工人找到職位為止。

美貿易代表否認曾稱暫停中國貨關稅

美國貿易代表萊特希澤否認曾經向部分工業界人士披露，暫緩向另一批中國貨徵收關稅的行動。

文翠珊可望避落台危機 稱3月底脫歐

英國保守黨內計劃針對首相文翠珊發起不信任投票未達最低門檻，可望令她避過落台危機。文翠珊稱，大不列顛將在明年3月29日退歐，不會舉行第二輪公投。

英內閣分裂鎊滙冧 道指先跌後高收208點

文翠珊內閣4名高官辭職，拖累鎊滙兌美元一度急瀉2%；加上美國零售商沃爾瑪及亞馬遜股價受壓，美股周四低開，之後受惠科技設備股上揚，三大指數都收復失地。道指曾跌292點，最多漲274，收市仍彈高208點或0.83%；標指漲1.06%；納指升1.72%。蘋果彈2.4%，思科揚5.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部：10月進口物價按月升0.5%，高於預期；美國商務部：10月零售銷售按月增0.8%，優於預期。

￭ Nvidia第三財季每股經調整盈利1.84美元，收入31.8億美元，均遜預期；第四季收入預期亦遠低於估計，市後股價跌16%。

￭ 應用材料(Applied Materials)第四財季每股經調整盈利97美仙，收入40.1億美元，分析員預期分別是97美仙與40億美元。

￭ 沃爾瑪第三季盈利按年跌2.23%，收入升1.39%。

￭ J.C. Penney預期今年同店銷售收益錄得倒退，集團上季虧損擴大。

￭ 英國脫歐大臣藍韜文、北愛爾蘭大臣、退休保障大臣等四名內閣官員先後公布辭職。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市跌1.06%。英國升0.06%；德國跌0.52%；法國跌0.70%。

￭ 國務院禁民辦幼兒園單獨或部分資產打包上市，上市公司不得通過股市融資投資營利性幼稚園。在美上市的中概教育股紅黃藍股價曾急跌50%。

￭ 國家外管局：10月銀行結售滙逆差203億元人民幣，等值29億美元。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9289元，較周三紐約尾市漲148點子。

港鐵批AlipayHK於出入閘機推二維碼付費

港鐵(00066)宣布，正式批出合約予AlipayHK於港鐵出入閘機，提供二維碼付費乘車服務，服務由2020年中起推出。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26100點，升53點，較昨日恒指收市低水3點。

￭ 中金(03908)首三季淨利潤27.21億人民幣，按年增39.29%。

￭ 愛得威(06189)配售不超過1000萬股，佔擴大後股本15.93%，集資淨額6774萬元。

￭ 香港娛樂集團擬在本港主板上市。