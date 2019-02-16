即巿股評 港股直擊 中國財經

在市場普遍看淡下，股王騰訊(00700)周三(14日)公布的季度業績略有驚喜，股價周四勁彈5.8%，帶動港股造好。恒指昨天走勢拾級而上，重越26000點關口，以貼近全日高位26103點收市，急漲448點(1.75%)。

大市終於出現比較像樣的反彈，汽車股卻斯人獨憔悴，港股25個板塊中僅汽車板塊錄得跌幅，而且弱勢已非一朝一夕。

附【圖】所見，信報汽車股指數一年來反覆下跌，汽車板塊成分股股價高於50天線比率(中線市寬)最新報40%，雖已從低位抽升，但始終受制於中軸。此外，汽車股中線市寬過去5天表現排名下滑七位，只比石油化工及金屬板塊好。

汽車股相對失色有因。首先是銷情未改善，內地「金九銀十」消費旺季不再，10月汽車銷量按年減少11.7%，延續前3個月的跌勢；首10個月累計銷量甚至出現倒退，按年回落0.06%。

其次，內地經濟增長放緩，中美貿易戰更添不確定因素，A股持續尋底與房地產市場進入低潮，削弱居民財富效應，較大程度影響購買汽車的意欲。

第三，內地從2015年10月起實施小排量汽車購置稅減半徵收(稅率由10%降至5%)，措施於2017年到期後獲延長一年，稅率調高到7.5%，用家提早在去年底優惠結束前入市。自2018年開始恢復徵稅10%，下半年汽車銷售數據便顯著回落。

內地實施稅務優惠期間，確能帶動汽車銷情，卻也提早透支部分消費需求，形成了高基數效應，造成近期銷售倒退。事實上，內地車市規模已居世界首位，難以不斷保持快速增長。10月中旬突傳中國汽車流通協會向財政部和商務部提交文件，請求把排量2.0升以下汽車購置稅再次減半，觸發汽車股一度表現亢奮，惟發改委昨天明確否認，表示目前沒有研究或提出「汽車購置稅減半至5%」的建議，遂令汽車板塊跑輸大市。

值得留意的是，儘管汽車購置稅減免為一劑強力特效藥，可對低迷的車市帶來刺激，但也會產生副作用，當類似政策持續推出，久而久之會鞏固準買家的心理預期，政策一旦未有出台，便會延遲甚至打消購車意欲。

總括而言，內地汽車銷售欠佳，加上經濟增長放緩，當局扶持行業政策又不明朗，車市暫難見起色，投資者現階段仍不宜入市撈底。

回說港股，恒指過去一周繼續在大型下降通道中軸附近爭持，這位置剛巧是2016年至今年初升浪回調50%支持位(約25880點)；即使周初恒指曾跌穿20天平均線，惟收市前都能收復，未致影響反彈行情。如果恒指短期內成功突破50天線，將有望挑戰27000點的阻力，該水平相當於大型和小型下降通道頂線，以及成交密集區的位置。當然，若失守20天線，正如上周本欄提醒，小心港股反彈可能完結，並再試低位。

信報投資研究部

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