中國財經

美滙回軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)創一周新高，收市升150點子，中段一度升穿6.93關口，高見6.9296。

人民幣兌美元在岸價收報6.9359，較上日下午4時30分收報6.9509，大升150點子或0.22%；較晚上11時30分最後成交價6.9500，走強141點子。

離岸價(CNH)亦曾收復6.93，高見6.9251，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.9366，在岸價報6.9372。

官方今日開出的中間價第二日上調，報6.9392，較上日中間價6.9402，上調10點子或0.01%。

交易員指出，近期中美貿易戰出現緩和跡象，加上歐系貨幣止跌，人民幣短期底部或基本探明，但月中油盤購滙不減，部分對沖了增加的結滙需求，人民幣反彈受限，短期或維持窄幅上落。

另有交易員認為，人民幣要實質性打破目前難升僵局並不容易，但隨着貿易前景逐漸樂觀，加上英國有望順利脫歐，人民幣短期破7可能性已大幅降低，且待本月稍晚中美領導人會談進展。

路透稍早時引述美國政府消息人士稱，中國已書面回應美國政府提出中國須進行貿易改革的訴求，可能成為兩國貿易談判重新啟動的契機。另有外電引述知情人士透露，中方已向華府列出一系列潛在的讓步建議，以緩和兩國緊張的貿易關係，惟中方目前提出的承諾，並不符合美國總統特朗普一直要求的重大結構性改革，但相信兩國之間的會談仍會持續及具建設性。

另外，國務院總理李克強周三在新加坡指出，人民幣單向貶值對中國弊多利少，中國絕對不會搞競爭性貶值，相反還要為滙率穩定創造條件。