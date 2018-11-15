中國財經

國家外管局公布，內地10月銀行結售滙逆差203億元(人民幣‧下同)，等值29億美元，9月為1202億元。其中，銀行代客結售滙逆差241億元。

期內，銀行結滙1.08萬億元，售滙1.1萬億元；銀行代客結滙9862億元，售滙1.01萬億元。

外管局新聞發言人王春英表示，10月中國涉外收支逆差大幅收窄，跨境資金流動總體穩定，外滙市場供求基本平衡。

她又稱，當前，全球經濟金融運行面臨一些不確定性，而中國在應對上仍具優勢。

今年首10個月，銀行累計結售滙逆差10.3萬億元，等值1.57萬億美元。