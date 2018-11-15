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中國商務部發言人高峰在例行記者會上表示，中美兩國元首通話後，兩國經貿領域已恢復通話和溝通，中方仍期待通過對話妥善解決中美貿易摩擦問題。

他續稱，國內主要經濟指標保持合理區間，經濟穩定運行的基本面沒有變，而且國內需求潛力釋放，進口市場的潛力非常大，將促進與各國分享進口市場蛋糕。

高峰指出，中美兩國企業在貿易摩擦中都受到一定影響，並採取應對措施，兩國合則兩利，中方仍期待通過對話妥善解決問題。

路透較早前引述美國政府消息人士稱，中國已書面回應美國政府提出中國須進行貿易改革的訴求。