中國財經

內地股市上揚，上證指數漲近1.4%，收近兩周新高；深成指亦重返8000點關口。兩市成交合計縮減至4040億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開不足1點後回穩，其後升幅不斷擴大，以全日最高位收市，收2668點，漲35點或1.36%，最低見2631點，跌不足1點或0.01%，成交1718.82億元。

深成指亦反覆上揚，以全日最高位收市，收報8002點，漲93點或1.18%，最低見7884點，跌24點或0.31%，成交2320.74億元。

滬深300指數報3242點，漲37點或1.17%；創業板指數報1405點，漲19點或1.41%。

分析師表示，對於近期的題材股熱炒，監管層僅表態但無嚴厲動作，令以創投為代表的題材炒作股熱度不減，且作為人氣指標的券商股今日再度走強，雙雙領漲推動大市反覆上揚，市場氣氛明顯活躍，滬指離60日均線(2674點)僅幾步之遙。

各板塊全線走強，半新股、金融股漲逾2%；水泥、房地產、有色金屬、石油、電力、化工、煤炭、鋼鐵股亦漲逾1%。

路透根據國家統計局公布數據測算，今年10月，70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升8.6%，連升37個月，是2017年7月以來最高；按月比，則升1%，連升42個月，漲幅較前月略有擴大。