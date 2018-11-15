中國財經

上證指數午後升幅擴大至1%。

上證指數現報2658點，漲26點或1%，最高見2660點，漲28點1.09%，成交1331.36億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7970點，升61點或0.78%，高見7975點，升67點或0.85%，成交1799.45億元。

滬深300指數報3231點，升26點或0.82%；創業板指數報1398點，升12點或0.9%。

各板塊全線上揚，金融、房地產、水泥、石油股漲逾1%；有色金屬、電力、化工、鋼鐵、煤炭股亦靠穩。