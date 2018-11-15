中國財經

台灣股市高收，加權指數收報9826點，升34點或0.35%。

台股今早高開14點，其後窄幅上落，最高見9844點，連續第二日上升。其中，塑化股升0.81%，機電股亦升0.48%。

分析師指出，台股今日反覆靠穩，主要是跟隨亞太區其他股市的走勢，因油價從低位反彈，中美貿易衝突有望取得突破，惟蘋果與高盛隔晚跌勢未止，抑制台股升幅。

路透引述美國政府消息人士稱，中國已書面回應美國政府提出中國須進行貿易改革的訴求。此舉可能成為兩國貿易談判重新啟動的契機。