中國財經

中國樓價持續上揚，10月份，70大中城市房價按年比連升37個月，按月比則連升42個月，且升幅擴大。

路透根據國家統計局公布數據測算，今年10月，70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升8.6%，連升37個月，是2017年7月以來最高；按月比，則升1%，連升42個月，漲幅較前月略有擴大。

統計局數據顯示，重點城市中，北京和廣州10月新建商品住宅銷售價格指數，按年分別升0.8%和4.7%，按月均升0.2%；上海及深圳按年同跌0.4%，按月則分別升0.1%和跌0.5%。

國統局城市司高級統計師劉建偉表示，10月份，各地繼續堅持因城因地制宜、精準施策，強化地方調控主體責任，促進房地產市場逐步回歸理性。

他稱，據初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平；二手住宅銷售價格下降0.2%。31個二線城市住宅銷售價格升1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。35個三線城市住宅價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。

按年比，10月份，一線城市住宅銷售價格升1.2%，漲幅比去年同月擴大0.2個百分點；1-10月平均，按年上漲0.2%，漲幅比去年同期回落11.7個百分點。

10月份，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格按月下降的城市有2個，與上月相同，最大降幅0.5%；上漲的13個，增加 2個，最高漲幅2.5%。按年下降的城市有3個，比上月增加1個，最大降幅1%；上漲的12個，與上月相同，最高漲幅13.3%。