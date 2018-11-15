上證指數低開不足1點後靠穩。
上證指數開市報2632點，跌不足1點；現報2638點，升6點或0.26%。
深成指開市報7889點，跌18點或0.24%；現報7918點，升10點或0.13%。
滬深300指數開市報3201點，跌3點或0.11%；現報3210點，升5點或0.17%。
創業板指數開市報1382點，跌3點或0.24%；現報1388點，升2點或0.2%。
各板塊普遍向上，水泥、房地產、鋼鐵、金融、有色金屬、煤炭、電力、化工、石油股靠穩；家電股則偏軟。
今日 09:37 中國財經
上證指數低開不足1點後靠穩。
上證指數開市報2632點，跌不足1點；現報2638點，升6點或0.26%。
深成指開市報7889點，跌18點或0.24%；現報7918點，升10點或0.13%。
滬深300指數開市報3201點，跌3點或0.11%；現報3210點，升5點或0.17%。
創業板指數開市報1382點，跌3點或0.24%；現報1388點，升2點或0.2%。
各板塊普遍向上，水泥、房地產、鋼鐵、金融、有色金屬、煤炭、電力、化工、石油股靠穩；家電股則偏軟。
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