中國財經

內地股市反覆下跌，上證指數終止連續兩日上漲，收跌22點。兩市成交合計縮減近一成至4110億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開6點後窄幅上落，午後跌幅擴大，全日收市報2632點，跌22點或0.85%，最低見2627點，挫26點或1.01%；高見2658點，升3點或0.13%，成交1769.7億元。

深成指亦反覆下滑，全日收報7908點，跌55點或0.69%，最低見7894點，跌69點或0.87%；高見7990點，升26點或0.34%，成交2340.42億元。

滬深300指數報3204點，挫32點或1%；創業板指數報1385點，跌6點或0.45%。

分析師表示，昨日公布的金融數據遠低於預期，令銀行、保險等大金融板塊今日承壓；而深交所提出要嚴厲打擊操縱市場行為，亦使績差股炒作之風有所降溫，市場情緒受到影響，大市整日維持弱勢調整態勢。

各板塊個別發展，釀酒股挫逾2%；金融股挫逾1%；石油、有色金屬、煤炭、化工股偏軟；半新股則漲逾3%；房地產、水泥、鋼鐵、電力股靠穩。

國家統計局公布，10月工業增加值按年增長5.9%，勝預期，社會消費品零售總額增8.6%，遜預期；首10月固定資產投資增長5.7%，勝預期。