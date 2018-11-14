中國財經

人民銀行今年7月全國範圍啟動了拒收人民幣現金整治，北京自啟動整治工作以來，人行營業管理部至今已處理了30宗不同類型的拒收現金行為，約談了兩家知名企業。

關於拒收現金的行為類型，《每日經濟新聞》報道，有的是停車場、餐飲店等企業對員工管理不嚴，有些是企業盲目跟風「無現金」錯誤的宣傳，有些是公共服務類單位「換位思考」意識不夠，給沒有銀行卡、手機支付的群眾造成了不便等。

人行營業管理部強調，1角、5角紙幣仍可流通，銀行仍在正常收付，單位和個人不得拒收。