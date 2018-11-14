中國財經

台灣股市靠穩，加權指數收報9791點，升16點或0.16%。

台股今早高開23點，其後在窄幅水平上落，最高見9823點。其中，紡織股漲0.42%，金融股漲0.5%，食品股則跌0.64%。

分析師指出，台股反覆靠穩，主要是跟隨隔晚美股個別發展，因中美貿易緊張關係有跡象緩和，美國商務部確認中方代表短期內訪美，惟蘋果股價繼續下滑，拖累科技股走軟，加上油市重挫，抑制大市升勢。

個股方面，重磅股鴻海挫1.48%，聯發科跌0.43%，大立光跌0.31%，台積電升0.44%。