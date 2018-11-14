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今日 10:46 中國財經 港股直擊

騰訊擬戰略投資QTrade

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騰訊(00700)擬對金融初創公司QTrade進行戰略投資。

外電報道，騰訊將為QTrade提供雲計算技術，但未有透露騰訊的投資金額。

集團旗下騰訊企點與金融初創公司QTrade，6月時聯合推出「金融版QQ」，即專門為債券交易員度身訂造的合規即時通訊工具，名為「企點QTrade」。

今年初，中證監對債券交易員的合規通訊提出要求，嚴禁使用個人即時通訊產品，溝通的全部過程均須留底，並通過訊息技術全面檢測債券交易行為，而企點QTrade則針對監管要求推出相應功能等。

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