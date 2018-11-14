中國財經

內地10月工業增加值、固定資產投資勝市場預期；零售則遜預期。

國家統計局公布，10月全國規模以上工業增加值按年實際增長5.9%，勝市場預期增5.8%，增速比9月份加快0.1個百分點；按月增長0.48%。首10個月，全國規模以上工業增加值按年增長6.4%，與首9月持平，略勝市場預期增6.3%。

10月發電量按年增4.8%；首10個月發電量按年增7.2%

10月份社會消費品零售總額3.55萬億元(人民幣‧下同)，按年名義增長8.6%，遜市場預期增9.2%。首10個月，社會消費品零售總額30.98萬億元，按年增長9.2%，略遜預期增9.3%。

今年首10個月，全國固定資產投資54.76萬億元，按年增長5.7%，勝預期增5.5%，增速比首9月回升0.3個百分點。按月看，10月固定資產投資則增長0.44%。

國統局表示，總的來看，10月經濟運行總體平穩、穩中有進，國民經濟長期向好的態勢沒有改變。同時也要看到，外部不穩定不確定因素仍然較多，經濟運行穩中有緩、穩中存憂，仍面臨下行壓力。

下階段，要全面貫徹黨中央國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展和建設現代化經濟體系等，更好發揮各類市場主體作用，激發市場活力、增強內生動力、釋放內需潛力，確保經濟平穩運行在合理區間，努力完成全年經濟社會發展目標。