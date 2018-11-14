中國財經

MSCI表示，中美貿易戰無阻中國推進股市的市場化改革。

MSCI研究部門董事總經理Chia Chin Ping接受外電訪問時稱，原本擔心中國可能像2015年股災時那樣，降低海外投資者的市場准入，採取干涉市場的做法，這種擔心已經煙消雲散。

他表示，在市場動盪中，中國政府宣布了弱化政府在市場中角色的措施。貿易戰剛開始的時候，還擔心市場自由化將受到怎樣的影響，但中國實際上非但沒有封閉市場，反而更進一步尋求世界各地投資者的更多參與。