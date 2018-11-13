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白宮經濟顧問：美中恢復很好的貿易磋商

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國與中國正就貿易問題進行「非常正面」的磋商，雙方的接觸涉及各級別官員。

紐油收市挫逾7% 創近一年低位

產油國會議未有達成減產結論，紐約期油連續第12個交易日下滑，收市跌7.1%，創下近一年低位；市後電子時段曾擴大至跌8.6%，低見每桶54.75美元。布蘭特期油收市下滑6.6%，技術上進入熊市。

英與歐盟談判小組達成脫歐協議文本 內閣將審議

英國首相府辦公室發表聲明，表示談判小組已經與歐盟在脫歐談判上達成協議文本，內閣將於當地時間周三下午二時開會討論有關文本。

沽空機構香櫞轉軚唱好A股 讚市場具價值

香櫞研究(Citron Research)曾發表報告批評中國企業，但現時「轉軚」唱好A股。創辦人萊夫特(Andrew Left)指中國市場具價值，若與亞馬遜比較，他更願意選擇持有阿里巴巴。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10月預算赤字1000億美元，較去年同期630億美元顯著擴大。

￭ 英鎊曾高見1.3046美元，升幅達1.5%。ICE美滙指數尾段跌0.3%，至97.28。

￭ 紐約期金跌2.1美元或0.2%，收報每盎斯1201.40美元，是10月10日以來最低。

￭ 美國家得寶(Home Depot)第三季盈利按年增32.42%。

￭ 消息：意大利拒絕再向歐盟提交新2019年度預算案，堅持原先提交的方案不變。

￭ CNN對特朗普及其幕僚提訴訟，指控白宮侵犯CNN及其記者Jim Acosta的新聞自由權和正當程序權。

￭ 馬來西亞首相馬哈蒂爾指摘，高盛在與「一馬發展」(1MDB)的交易上欺騙馬來西亞。

￭ 美國副總統彭斯與日相安倍晉三在東京會晤。兩國擬投700億美元援助印太基建，其中美國撥最多600億美元。

￭ 中國10月社會融資規模增量7288億元人民幣，按年少4716億美元，遠遜預期，創2016年7月以來新低。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9465元，較周一紐約尾市上漲203點子。

藍塘傲12伙最多減價14%

麗新(00488)及帝國集團發展的將軍澳藍塘傲，推12個單位，減價約5%至14%，提供全新優先入住1080天付款計劃，每戶傢俬優惠達10萬元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25692點，較港低100點。

￭ 夜市期指收報25962點，升125點，較昨日恒指收市高水169點。

￭ 富智康(02038)首三季虧損5.75億美元，去年同期虧損3.18億美元。

￭ 裕元(00551)首三季盈利按年跌48.32%。

￭ 澳優(01717)9個月盈利按年增1.06倍。

￭ 萬輝化工(01561)主席及執董等，向要約人出售4.5億股，佔已發行股本75%。要約人提要約全購。

￭ 同程藝龍(00780)周三日起招股，集資額較今年中傳出時大幅縮水約八成半。

￭ 正通汽車(01728)：非全資附屬上海東正汽車金融獲中國銀保監批覆H股上市。

￭ 找鋼網(Zhaogang.com)再度上載招股文件，已放棄同股不同權方式上市。

￭ 新特能源(01799)向控股股東發內資股，籌約12億元人民幣。

￭ 綠地(00337)以現金代價2.83億美元，向綠地集團出售南昌申陽全部股權。