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中國官員在世界貿易組織(WTO)會議上表示，美國對福建晉華集成電路(Fujian Jinhua Integrated Circuit)實施出口管制違反WTO規則，旨在保護美國的行業壟斷地位。

美國商務部上月將福建晉華列入限制美國產品、軟件和技術出口的「實體名單」，並指控其竊取美國大型半導體廠美光(Micron)的知識產權，對國家安全構成威脅。

該名中國官員稱，福建晉華尚未開始生產，遠未威脅到美國動態隨機存取記憶晶片(DRAM)製造商，並認為美國實質目的是維護其DRAM產業的壟斷利益。