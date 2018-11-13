中國財經

美滙指數刷新去年6月以來新高，有傳中國大型國有銀行沽出美元，以支持人民幣滙價，人民幣兌美元在岸價(CNY)今日先跌後升，早段一度跌穿6.97關口，低見6.9739後回穩，收市升130點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.9531，較上日下午4時30分收報6.9661，升130點子或0.19%；較晚上11時30分最後成交價6.9644，走強113點子。

離岸價(CNH)亦曾逼近6.97，低見6.9698，截至香港時間下午6時02分，離岸價報6.9565，在岸價報6.9581。

官方今日開出的中間價第4日下調，報6.9629，較上日中間價6.9476，下調153點子或0.22%。

交易員指出，受美元強勢影響，人民幣短暫跌破6.97元關口，但接近6.97處有大行提供流動性，且離岸人民幣流動性亦有所收緊，人民幣滙價轉為上行；目前市場好淡博弈明顯，短期人民幣或寬幅上落，至於能否向前低靠近，需看大行態度。

另有交易員認為，大行提供流動性並不能改變市場交易方向，只是給客盤購滙提供更好的買入機會，預計人民幣仍將持續受到壓制並逼近此前低位，但自營機構亦忌憚大行手段，並不敢大頭寸推進，且年底日漸臨近，部分機構博弈意願有所下降；在美元強勢、歐羅和英鎊受制於意大利預算問題疲弱之際，這一輪人民幣恐要做好破7準備。

中國大型國有銀行據報沽出美元，以支持人民幣滙價。路透引述消息人士指出，內地大型國有銀行於6.97左右沽出美元，買入在岸人民幣，支持滙價。外界相信，美國總統特朗普和中國國家主席習近平本月底在G20峰會期間會面前，中國當局都會支持人民幣，避免滙價過於疲弱。

另外，《華爾街日報》報道，在中美領導人月底會晤前，美國財長努欽(Steven Mnuchin)與中國國務院副總理劉鶴，就緩解貿易緊張關係恢復對話。報道引述消息人士稱，兩人上周五曾通電話，但磋商未有取得突破，重新討論只表明雙方正試圖達成共識。