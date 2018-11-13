中國人民銀行公布，10月社會融資規模增量7288億元(人民幣‧下同)，比上年同期少4716億元，遠遜預期，創2016年7月以來新低。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7141億元，按年增506億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少800億元，按年多減756億元。
10月底，社會融資規模存量197.89萬億元，按年增長10.2%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額132.53萬億元，按年增長13%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額2.4萬億元，按年下降3.5%。
今日 17:06 中國財經
中國人民銀行公布，10月社會融資規模增量7288億元(人民幣‧下同)，比上年同期少4716億元，遠遜預期，創2016年7月以來新低。
其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7141億元，按年增506億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少800億元，按年多減756億元。
10月底，社會融資規模存量197.89萬億元，按年增長10.2%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額132.53萬億元，按年增長13%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額2.4萬億元，按年下降3.5%。
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