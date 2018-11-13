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今日 15:33 中國財經

滬指倒升24點兩連揚 2600關失而復得

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內地股市先跌後回升，上證指數2600點關口失而復得，收升近1%，連續兩日走高。市場交投熾熱，兩市成交合計大增逾34%至4556億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1.14%，其後跌幅不斷收窄，中段止跌回升，收市報2654點，升24點或0.93%，最高見2666點，漲35點或1.37%；低見2597點，挫33點或1.26%，全日波幅69點，成交1896.07億元。

深成指亦低開高走，更一度收復8000點大關，收市報7963點，漲131點或1.68%，最高見8008點，漲175點或2.24%；低見7718點，挫113點或1.45%，全日波幅289點，成交2659.68億元。

滬深300指數報3237點，漲32點或1.01%；創業板指數報1392點，漲23點或1.7%。

分析師表示，受外圍大幅走低拖累，今天滬指低開，隨後逐波上揚，增量資金逢低入場，創投概念股和創業板代表的中小型股繼續領漲，料短線大市轉入反彈格局。不過，滬指即將面臨2661點至2703點之間的跳空缺口壓力，料好淡爭持或較為激烈。

各板塊幾乎全線走揚，傳媒娛樂股漲近4%；有色金屬、半新股漲2%；房地產、化工、電力、金融、水泥、鋼鐵、石油股漲逾1%；煤炭股亦靠穩；僅得紡織機械股偏軟。

《華爾街日報》報道，在中美領導人月底會晤前，美國財長努欽(Steven Mnuchin)與中國國務院副總理劉鶴，就緩解貿易緊張關係恢復對話。報道引述消息人士稱，兩人上周五曾通電話，但磋商未有取得突破，重新討論只表明雙方正試圖達成共識。

另外，中國大型國有銀行據報沽出美元，以支持人民幣滙價。路透引述消息人士指出，內地大型國有銀行於6.97左右沽出美元，買入在岸人民幣，支持滙價。外界相信，美國總統特朗普和中國國家主席習近平本月底在G20峰會期間會面前，中國當局都會支持人民幣，避免滙價過於疲弱。

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