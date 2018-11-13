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今日 12:32 中國財經

FF擬推合夥人制度

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法拉第未來(Faraday Future，下稱FF)日前在美國舉行戰略會，創辦人賈躍亭在會上宣布，將推行合夥人制度，而他將拿出個人股權的64%用於員工激勵。

賈躍亭又指，來自美國及中東等地的主權基金，已成為FF的潛在投資者，並計劃將FF的上市時間提早至2020年。

FF表示，至今累計投入近20億美元(約156億港元)，淨資產超過6億美元(約46.8億港元)，供應商欠款為8000多萬美元(約6.24億港元)，強調不存在所謂的資不抵債的情況。

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