中國財經

上證指數早段跌幅收窄，現跌14點，深成指亦跌9點。

上證指數現報2616點，跌14點或0.54%，最低見2597點，挫33點或1.26%，成交739.18億元(人民幣‧下同)。

深成指現報7822點，跌9點或0.12%，低見7718點，挫113點或1.45%，成交1129.02億元。

滬深300指數報3187點，跌20點或0.64%；創業板指數報1372點，升4點或0.3%。

各板塊普遍上升，半新股漲逾1%；電力、房地產、有色金屬、化工、水泥、鋼鐵、石油、金融股靠穩；煤炭股則偏軟。