中國財經

中國人民銀行行長易綱出席金融會議，及會見多間央行行長。

其中，國際清算銀行(BIS)周日至周一(本月11至12日)，在瑞士巴塞爾召開國際清算銀行行長例會，易綱出席了董事會、經濟顧問委員會會議、全球經濟形勢會和全體行長會。與會央行行長就全球經濟金融形勢及宏觀政策應對等問題進行了交流和研討。

易綱在會議期間，分別與羅馬尼亞央行行長穆古爾‧伊瑟雷斯庫，就兩國經濟金融形勢和雙邊金融合作等議題交換了意見；及巴西央行行長戈德費恩會面，就中巴金融合作、2019金磚財金渠道議題等進行了交流。