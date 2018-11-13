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今日 10:20 中國財經

倫敦副市長:滬倫通或12月啟動

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內地傳媒引述倫敦副市長表示，「滬倫通」或在12月啟動。

主管商業的倫敦副市長Rajesh Agrawal接受《21世紀經濟報道》訪問時提到，「滬倫通」很可能在12月落實啟動，認為能有利更多西方投資者買入中國股票。他又期望在金融科技上，與內地以至其他亞洲地區加強合作與交流。

Rajesh Agrawal指出，英國有很大的機遇與BAT(百度、阿里、騰訊)等大企業合作，而「滬倫通」也能進一步促進中英企業的雙邊合作，更多駐地在倫敦機構或投資者均能投資中國投票，而A股市場亦能從中受益。

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