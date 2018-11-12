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三藩市聯儲總裁贊同漸進加息

三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly認為，只要美國經濟處於或超過充份就業、通脹很可能高於2%指標，聯儲局便應維持循序漸進加息步伐。

特朗普：民主黨令股市頭痛

美國總統特朗普透過Twitter帖文稱，股市表現滯後，是因為民主黨威脅要調查白宮，想「騷擾」他，由此引起投資者恐慌。

新iPhone滯銷蘋果挫 道指收市瀉602點

iPhone零件供應商Lumentum下調前景預測，市場擔心iPhone需求減，蘋果收市跌5%，拖累納指挫2.78%；道指曾跌648點，收市仍瀉602點或2.32%；標指下滑1.97%。高盛急跌7.5%，對於高盛經手馬來西亞主權基金1MDB幾十億美元的問題交易，馬來西亞將尋求高盛退還所有交易收費。

網信辦約談微信微博等自媒體 依法嚴管

國家網信辦近日約談騰訊微信、新浪微博等自媒體平台，對其主體責任缺失，疏於管理，放任野蠻生長，造成種種亂象，提出嚴重警告。

外圍焦點簡訊

￭ 英國無序脫歐風險升溫，加上意大利與歐盟就預算的爭拗未休，鎊滙曾跌超過1.1%，歐羅見16個月新低。美滙指數尾段升0.57%。

￭ 紐約12月期金跌5.1美元或0.4%，收報每盎斯1203.50美元，是10月10日以來最低。

￭ 紐約期油曾漲1.8%，收市倒跌0.4%，報每桶59.93美元，為連續11個交易日下滑；布蘭特期油跌少於0.1%。

￭ 英國內閣消息：脫歐大臣藍韜文為首的閣員將告知首相文翠珊，除非歐盟讓步，否則要做好無協議脫歐準備。

￭ 德股低收1.77%，英國與法國分別回落0.74%和0.93%。

￭ 消息：特朗普政府計劃採用出口管制、刑事訴訟及其他手段，打擊中國竊取知識產權行為。

￭ 卜蜂為首的財團與BSR競投泰國機場高鐵項目，涉投資額68億美元。卜蜂財團合夥人包括中信、華潤、CRRC-Sifang和中鐵建等。

￭ 中國與新加坡政府簽署《自由貿易協定升級議定書》，首次納入「一帶一路」合作。新方給中方一個特許全面銀行牌照(QFB)。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9668元，較上周五紐約尾盤跌182點子。

東堤灣畔頂層特色戶蝕讓

美聯表示，東堤灣畔2座頂層特色戶，實用面積1159方呎，累積減價512萬元，以1188萬元獲承接，實用呎價10250元。業主持貨3年多，賬面蝕12萬元，若連使費計算料蝕逾80萬元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25237點，較恒指香港收市低396點。

￭ 夜市期指收報25260點，跌291點，較昨日恒指收市低水373點。

￭ 宏利(00945)獲多倫多證交所批准回購不多於4000萬股普通股，佔已發行普通股約2%。

￭ 東航(00670)：控股股東旗下東航產投擬出資不超過31.54億元人民幣，認購吉祥航空(603885.SH)不超過1.69億股A股。

￭ 壹傳媒(00282)中期虧損擴至2.87億元，獲黎智英5億元無抵押免息貸款融資，為期36個月。

￭ 建業實業(00216)、漢國置業(00160)分別預期中期盈利按年減少逾70%。

￭ 鴻寶資源(01131)以217億印度盧比(約23.33億港元)，購印度發電廠全部股權及以資金為基礎債務。

￭ 恒大健康(00708)：持有FF的合資公司再向香港仲裁中心申請，要求剝奪該公司旗下時穎的資產抵押權。

￭ 遊萊互動(02022)控股股東上周四(8日)透過LXT出售4653.6萬股，仍維持控股股東身份。

￭ 東岳(00189)分拆附屬於深圳創業板上市的申請獲中證監接納。

￭ 第一視頻(00082)達成復牌條件，周二(13日)復牌。

￭ 中船集團旗下中國船舶(香港)航運租賃申請在主板上市。