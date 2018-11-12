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今日 04:20 國際財經 中國財經

卜蜂夥中鐵建中信華潤等 競投泰國高鐵

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泰國國營鐵路集團表示，卜蜂集團為首的財團與BSR競投連接泰國三個主要機場的高速鐵路項目，涉及投資額達68億美元(530.4億港元)。

泰國今年3月公布，將引入私人財團合作，興建一條連接三個機場的新鐵路系統，以便把老化的機場鐵路系統現代化。

以卜蜂為首的財團是在星期日公布入標競投項目。根據公告，財團合夥人包括全球多間著名企業，有中信、華潤、西門子、現代、Bangkok Expressway、Metro 、Italian-Thai Development、CH Karnchang、Japan Overseas Infrastructure Investment Corp for Transport & Urban Development、意大利Ferrovie dello Stato Italiane、中國CRRC-Sifang與Japan Bank for International Cooperation (JBIC)。卜蜂集團特別項目發展辦公室副主席Adiruth Thothaveesansuk其後表示，中鐵建也會參與。

另一個競投財團為BSR，成員包括BTS Group Holdings、Sino-Thai Engineering and Construction與 Ratchaburi Electricity Generating Holding。

泰國國營鐵路集團將用一個月審核標書，預期1月28日至31日期間作出決定，明年首季動工，5年內完成。

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