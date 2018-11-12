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今日 21:27 中國財經

海南將推10招 助民企發展壯大

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海南將推出10項具體措施，保障民營企業的發展壯大。

中新社報道，海南省委書記劉賜貴在一個座談會上表示，當前海南民營經濟發展也遇到不少問題和困難，民營企業自身也存在諸多不足，海南要大力推動解決，讓民營企業實實在在地享受到紅利。

海南推出的10方面措施，分別是更加有力地營造公平競爭的市場環境、減輕企業稅費負擔和降低要素成本、解決融資難融資貴問題、推動「放管服」改革、引導民營企業轉型升級、保護民營企業合法權益、發揮政策的綜合效能、推動民營企業自身建設、建設親清新型政商關系、完善各項保障措施。

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