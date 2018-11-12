中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收跌221點子，創近兩周新低；中段一度跌穿6.97關口，低見6.9731。

人民幣兌美元在岸價收報6.9661，較上日(9日)下午4時30分收報6.9440，大跌221點子或0.32%；較晚上11時30分最後成交價6.9560，走弱101點子。

離岸價(CNH)亦失守6.96，低見6.9674，截至香港時間下午5時45分，離岸價報6.9658，在岸價報6.9672。

官方今日開出的中間價第三日下調，報6.9476，較上日中間價6.9329，下調147點子或0.21%。

交易員指出，市場重新關注美國聯儲局加息、英國脫歐和歐洲貨幣政策，美元續升，並觸及16個月新高，人民幣承壓順勢走貶，短期料仍延續易跌難升走勢。

另有交易員認為，目前價位距離7還有一定空間，且是強勢美元推動下的人民幣走弱行情，市場尚未見恐慌購滙盤。除了外部環境影響外，市場更關注本月底阿根廷二十國集團(G20)峰會習特會的情況，但無論會面結果如何，對市場走勢都會造成重大影響。

中金公司發表報告指，人民幣是否會進一步貶值或破7，主要取決於國內政策能否及時、果斷地進行調整，從而提振增長、穩定信心。不過，若貨幣政策傳導機制仍然不暢，而地產政策也未能及時調整，經濟增長和人民幣滙率的下行趨勢或將加劇。