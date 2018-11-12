中國財經

內地股市收揚。上證指數扭轉上周五跌近1.4%的頹勢，今日反彈1.2%，終止連續5日下滑。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增近24%至3392億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開5點，早段止跌回穩，其後升幅不斷擴大，全日收市報2630點，漲31點或1.22%，高見2631點，漲32點或1.24%；低見2590點，跌8點或0.33%，成交1423.51億元。

深成指亦反覆走揚，以接近全日最高位收市，收報7832點，漲183點或2.4%，最低見7622點，跌26點或0.34%，成交1968.66億元。

滬深300指數報3205點，漲37點或1.19%；創業板指數報1368點，漲45點或3.47%。

分析師表示，周末證監會發布利好消息，對市場信心提振較大。受此影響，今日大市反覆上揚，個別股份普遍上漲，以創業板為代表的中小型股和殼資源板塊領漲。但大市整體仍在特定範圍內運行，料後市滬指將在2550點至2650點之間窄幅上落。

各板塊幾乎全線上升，環保股漲逾5%；半新股漲逾4%；電力股漲逾3%；化工、石油、房地產、有色金屬、水泥、煤炭股漲逾2%；鋼鐵股漲逾1%；金融股靠穩；僅得釀酒股偏軟。

中國證監會、財政部、國資委聯合上周發布《關於支持上市公司回購股份的意見》支持上市公司回購股份，並支持拓寬回購資金來源、適當簡化實施程序、引導完善治理安排，鼓勵各類上市公司實施股權激勵或員工持股計劃，提升公司管理風險能力，提高上市公司質量。