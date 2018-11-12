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內地媒體引述法拉第未來(Faraday Future，下稱FF)內部人士透露，FF計劃於2020年啟動IPO，較該公司早前擬定的上市計劃，提前3至4年。

消息引述FF美國內部高管指出，FF正在推進新一輪融資計劃，目前估值超過100億美元(逾780億港元)，遠超過當初恒大健康(00708)投資FF時僅45億美元的市場估值。

另外，外電引述FF表示，聘請Stifel Financial負責管理與潛在新投資者和現有FF債權人的談判，並預計將在未來幾周內收到融資提議。