今日 18:23
中國財經
菜鳥網絡11日下午宣布，11月11日16時48分，2018年天貓「雙11」物流訂單超8.12億，超過2017年雙11全天訂單量。
天貓「雙11」交易額已破去年紀錄
中國財經 ｜ 今日 16:06
京東「雙11」下單金額逾1354億人幣
中國財經 ｜ 今日 15:41
天貓「雙11」成交額破1600億人幣 將打破去年紀錄
中國財經 ｜ 今日 14:39
小米「雙11」新零售全渠道支付額破30億
中國財經 ｜ 今日 14:38
天貓「雙11」成交額突破1500億元人幣
中國財經 ｜ 今日 12:40
天貓「雙11」成交額突破1300億元人幣
中國財經 ｜ 今日 10:03
天貓「雙11」交易額突破500億
中國財經 ｜ 今日 00:54
天貓「雙11」2分05秒成交破百億
中國財經 ｜ 今日 00:18
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馬建成功入境 大館改口借場兼道歉
國會分治利美股 後市還看「習特會」
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Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港初創ChargeSpot謀2021年掛牌
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Martin Horne
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南豐新邨實呎價跌幅冠港島
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林鄭:國家改革成就香港國際金融中心
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發改委:支持港澳融入國家發展大局
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張建宗:多條公路陸續展開工程 一兩年內啟用
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翔龍灣低層三房1020萬成交
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