中國財經

阿里巴巴協助高鑫零售(06808)旗下大賣場大潤發數碼化轉型，目前內地約400間大潤發已完成改造，通過淘寶中「淘鮮達」提供超市貨品的網購服務，日均線上訂單可約2000張，高峰可達5000張。

記者走訪上海一間大潤發，店內開設天貓智能母嬰區及淘寶心選。天貓智能母嬰區內設有「雲貨架」，可通過屏幕瀏覽未在實體店上架的貨品，並以淘寶手機App下單。

大潤發門市又參考盒馬模式，3公里內的線上訂單可於1小時內送達。據了解，線上訂單的物流、配送能力均由盒馬團隊統籌，輸出盒馬在訂單處理、路徑規劃的技術。