中國財經

據新華社報道，國務院副總理劉鶴上周五在北京會見美國前國務卿基辛格，劉鶴表示，基辛格長期以來為中美關係發展做出重要歷史性貢獻，維護中美關係大局穩定，符合兩國和兩國人民及整個世界的根本利益。

劉鶴亦指，中美雙方應在兩國元首共識指導下，本著相互尊重、平等互利的原則，妥善處理經貿等領域出現的問題。

基辛格則稱，美中關係十分重要，事關世界和平與繁榮。在當前形勢下，雙方要加強溝通對話，加深相互理解，有效管控分歧，實現美中關系長期穩定發展。