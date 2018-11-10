中國財經

阿里巴巴旗下網購平台天貓在11月11日凌晨，展開全球狂歡節，於21分03秒交易額(GMV)突破500億元(人民幣‧下同)，去年則用了40分12秒。

阿里巴巴主席馬雲低調現身雙11交易額直播現場，逗留約半小時，見證交易額達500億元後離開，並未發表任何言論。

今年阿里旗下東南亞電商Lazada首次加入雙11，覆蓋菲律賓、泰國、馬來西亞等6國家。據雙11即時數據，截至凌晨12時20分，Lazada交易中最受歡迎品牌為小米(01810)，其次為蘋果、Dyson；最受歡迎商品為手機。