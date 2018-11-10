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首屆中國國際進口博覽會今日閉幕。國際進口博覽局副局長孫成海表示，按年計，累計意向成交578.3億元(美元‧下同)(約4510.74億港元)。

其中，智能及高端裝備展區成交164.6億元，消費電子及家電展區成交43.3億元，汽車展區成交119.9億元，服裝服飾及日用消費品展區成交33.7億元，食品及農產品展區成交126.8億元，醫療器械及醫藥保健展區成交57.6億元，服務貿易展區成交32.4億元。

此外，與「一帶一路」沿線國家累計意向成交47.2億元。